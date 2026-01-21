Президент Финляндии объявил о создании «нового НАТО»

Сейчас создается «более сильное НАТО», чем то, которое существовало со времен окончания Холодной войны. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб Всемирном экономическом форуме в Давосе, цитирует его местное издание Helsingin Sanomet.

«Мы создаем новое НАТО, в котором Европа берет на себя больше ответственности», — подчеркнул Стубб.

Также он отметил, что НАТО и дальше будет оставаться «краеугольным камнем европейской безопасности».

На форуме Давосе Стубб заявил о том, что Европа «безоговорочно» может защитить себя без участия США. Также президент Финляндии призвал провести саммит НАТО для обсуждения ситуации в арктическом регионе и «снизить накал страстей» по вопросу Гренландии. Он отметил, что гренландский кризис может быть урегулирован «к концу недели».

Также 19 января издание Politico написало о том, что в условиях, когда роль НАТО поставлена под сомнение, некоторые официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» основу для нового альянса без участия США.

Ранее в ЕС выступили за создание европейской армии.