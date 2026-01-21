Стало известно, когда закончится реставрация музея-квартиры Шаляпина

Реставрация музея-квартиры певца Федора Шаляпина в Москве завершится в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгало.
Реставрация музея-квартиры началась в 2021 году. В ее рамках прошли восстановление здания и разработка новой экспозицией о жизни и творчестве оперного певца. Гендиректор Музея музыки пообещал сделать из квартиры современное музейное пространство, посвященное Шаляпину и российской музыкальной культуре.
Рядом со зданием музея возведут открытую концертную эстраду. На нем планируется организовывать музыкальные мероприятия.
Федор Шаляпин был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера. Он стал первым народным артистом РСФСР. В 1918—1921 годах певец работал художественным руководителем Мариинского театра. Он оказал большое влияние на мировое оперное искусство.
17 февраля 2023 года в штаб-квартире ООН в Женеве состоялся концерт «Посвящение Шаляпину», приуроченный к 150-летию певца.
