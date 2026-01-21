В «Крыльях Советов» сделали заявление из-за возможного банкротства

Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» намерен закрыть оставшиеся долговые обязательства перед «РТ‑Капитал» до момента обращения истца в суд с заявлением о банкротстве. Об этом в комментарии «Матч ТВ» сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев.

«Мы действуем в рамках разработанного плана и закроем оставшиеся долговые обязательства перед «РТ‑Капитал» до момента обращения истца в суд с соответствующим заявлением», — заявил Яковлев.

О том, что «РТ-Капитал» хочет обратиться в арбитражный суд с требованием признать клуб банкротом, стало известно 21 января.

В июле 2025 года Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры корпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал» взыскал более 923 миллионов рублей с клуба. Согласно опубликованной в декабре 2025 года информации, судебные приставы уже завели на клуб исполнительное производство. По закону на то, чтобы вернуть деньги, у боссов команды есть пять дней, не считая самого первого. Тогда указывалось, что погасить задолженность надо до 6 декабря, но из-за того, что это выходной день, срок сдвигается — до 8 числа.

В начале 2025 года стало известно, что дочерняя компания «Ростеха», «РТ-Капитал», подала в суд на футбольный клуб «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере ₽897 млн. Срок погашения долга истек еще в 2016 году. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев указывал, что эта задолженность «искусственно поддерживалась в течение 10 лет», хотя клуб мог ее гасить. Однако с 2016 года обязательства не выполнялись, в связи с чем и было принято решение обратиться в суд.

