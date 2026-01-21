Размер шрифта
Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске

Международный трибунал назвал геноцидом русских действия ВСУ в Красноармейске
Kuba Stezycki/Reuters

Международный общественный трибунал по преступлениям Украины представил доклад о зверствах ВСУ в городе Красноармейске и Красноармейском районе (Донецкая народная республика). Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил председатель трибунала, участник СВО, член Общественной палаты Максим Григорьев России, передает ТАСС.

По его словам, так же как и во множестве других населенных пунктов, собранные трибуналом данные однозначно показывают, что украинская сторона совершает геноцид русских людей на территории, которая находится под контролем Киева. Как заявил Григорьев, свидетельства жертв и очевидцев преступлений украинских военных рассказывают, конкретно где, как и когда происходили убийства и пытки местных жителей.

Он добавил, что бойцы ВСУ не скрывали, что они «ненавидят русское население и готовы его уничтожать».

12 января посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины расстреляли 130 человек в городе Селидово ДНР. По его словам, из-за зверств украинских военных большое количество жителей покинуло прифронтовые районы. Сейчас ведется работа по подсчету числа выживших, заявил Мирошник.

Ранее сообщалось, что у СБУ были пыточные камеры в подвалах здания МВД в Красноармейске.

