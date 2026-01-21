Российская пенсионерка поверила «следователю» и лишилась 6 млн рублей

В Абакане 80-летняя женщина доверилась «следователю» и потеряла сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пенсионерке позвонил неизвестный, который под предлогом переоформления договора связи выманил у женщины паспортные данные. Затем ей позвонили якобы из «военной прокуратуры», и «следователь» заявил, что ее данные попали к мошенникам, и теперь с ее счетов якобы переводятся деньги на Украину.

Пенсионерку запугали уголовным делом о государственной измене, а затем предложили «спасение» от преследования через якобы декларирование средств. Женщина поверила и по инструкциям аферистов обналичила вклад, а затем передала курьеру все деньги.

Ущерб составил 6 млн рублей. Осознав обман, жертва мошенников обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

