В Москве оштрафовали и арестовали организатора незаконного пикета на Красной площади

Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 20 тысяч рублей организатору несанкционированного пикета на Красной площади Дмитрию Шушулину, а также арестовал его на 15 суток за неповиновение законным требованиям полиции. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Судья признал Шушулина виновным в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) и оштрафовал мужчину на 20 тысяч рублей.

Кроме того, пикетчик был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ). По этому эпизоду Шушулину назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

23 декабря суд оштрафовал блогера Марата Никандрова (признан в РФ иностранным агентом) за пикет у Госдумы. Размер санкции составил 20 тысяч рублей. Никандров был включен в реестр иноагентов в ноябре 2023 года «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента».

По данным СМИ, Никандров сам захотел получить статус иноагента — якобы «по приколу». Он добивался своего в течение девяти месяцев и написал в Минюст сам на себя не меньше пяти заявлений. Как отмечают журналисты, в обращениях молодой человек убеждал ведомство, что находится под влиянием президента Украины Владимира Зеленского и на тот момент президента США Джо Байдена.

