В России объяснили ускорение инфляции

Ускорение роста цен в январе связано в том числе с более «концентрированным» эффектом повышения НДС, а также с подорожанием отдельных продуктов и сезонным скачком туристических услуг. Об этом «Газете.Ru» заявил директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

По данным Росстата, по итогам третьей недели января цены прибавили 0,45%, а с начала месяца рост составил 1,72%.

Наметкин отметил, что среднесуточные темпы в январе заметно выше декабрьских значений 2025 года и превышают показатели января прошлых лет.

«Реакция на повышение НДС в этот раз проявилась уже «по факту», а не заранее. В 2018 году планы по повышению налога начали отражаться в ценах еще до вступления решения в силу, и эффект был растянут во времени. Сейчас же в ноябре-декабре инфляция, по его словам, почти не отреагировала на этот фактор, поэтому декабрьский индекс потребительских цен оказался ниже прогнозов, а январская реакция получилась более резкой и ощутимой. Помимо НДС, значимый вклад в динамику внес продовольственный сегмент, прежде всего плодоовощная продукция», — отметил Наметкин.

Он уточнил, что плодоовощная продукция за неделю подорожала на 2,7%. По словам эксперта, сильнее всего росли цены на свежие огурцы — плюс 6% за неделю и 28,5% с начала года, а также помидоры — плюс 3,3% за неделю и 17,3% с начала года. При этом Наметкин подчеркнул, что в декабре 2025 года овощи дорожали слабее, чем в сопоставимые периоды прошлых лет, а в абсолютных значениях текущие цены по ряду позиций остаются ниже уровня год назад: например, средняя цена огурцов в январе 2025 года составляла 294 рубля за килограмм, тогда как на 12 января текущего года — 271 рубль.

Еще одним краткосрочным фактором эксперт назвал удорожание туристических услуг на фоне сезонного спроса на туры к мартовским праздникам. В частности, цены на поездки в ОАЭ, по его словам, выросли на 8% за неделю.

По мнению Наметкина, скачок цен в начале года был ожидаем и по мере исчерпания разовых факторов темпы инфляции могут пойти на снижение. Эксперт не исключил, что текущий рост цен способен «подпитать» инфляционные ожидания населения в январе и феврале, и может стать аргументом для ЦБ при оценке траектории ключевой ставки. Наметкин допустил, что при сохранении повышенных темпов роста цен в ближайшие недели регулятор может рассмотреть и превентивный шаг.

Эксперт добавил, что это создает высокие риски для охлаждающейся экономики, поэтому важными будут оценки динамики ВВП и промышленного производства по итогам 2025 года, которые Росстат опубликует в феврале. По мнению Наметкина, эти данные целесообразно учитывать в первую очередь, чтобы не допустить переохлаждения экономики и возможной волны банкротств.

