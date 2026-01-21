Размер шрифта
Жителей Камчатки предупредили о риске новых мощных снегопадов

Солодов: циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 50 лет
Циклоны, обрушившиеся на Камчатку, стали самыми сильными за последние 50 лет, однако мощный снегопад может повториться уже на следующей неделе. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе доклада на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, пишет РИА Новости.

«Нам важно не только устранить последствия прошедших экстремальных циклонов, самых сильных за прошедшие 50 лет, но и подготовиться к их вероятному повторению», — сказал глава региона.

Согласно текущим прогнозам, следующий мощный снегопад ожидается уже на следующей неделе, отметил Солодов. По его словам, власти ведут полную подготовку к повторному циклону.

Также на совещании Солодов заявил, что ситуация в Камчатском крае после аномальных циклонов нормализуется, регион обеспечен топливом и продуктами в полном режиме.

По данным Камчатгидромета, прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее житель Камчатки потерял машину в сугробе и решил, что ее угнали.

