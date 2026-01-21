Размер шрифта
В Карелии мужчина 14 лет совращал и насиловал несовершеннолетних девочек

Житель Карелии получил 14 лет колонии за насилие над детьми
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Карелии мужчина приговорен к 14 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает СК по Республике Карелия.

По данным следствия, с 2011 по 2024 год обвиняемый развращал четырех несовершеннолетних девочек и неоднократно насиловал их. О преступлениях в полицию сообщила одна из пострадавших. 41-летнего подозреваемого задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Латвии отец попал в тюрьму за многолетнее насилие над дочерью. После эпизодов насилия он угрожал дочери развалом семьи и отправкой в детдом, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем.

Ранее молодые люди похитили ребенка по пути в туалет, затащили в соседний дом и изнасиловали.

