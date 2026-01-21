В Европарламенте призвали сделать «работающей» статью о взаимной обороне ЕС

Статья 42.7 Договора о Европейском союзе, посвященная взаимной обороне объединения, должна стать реально работающей, а не церемониальной. Об этом заявил депутат Европарламента Тейс Ройтен 21 января на заседании по принятию ежегодного доклада о внешней политике, безопасности и обороне ЕС, сообщает сайт Европарламента.

«Статья 42.7 должна стать реально работающей, а не церемониальной. Речь идет не о конкуренции с НАТО, а об обеспечении того, чтобы Европа могла стоять на собственных ногах и быть надежным игроком в сфере безопасности — как для своих граждан, так и для своих партнеров», — заявил Ройтен.

По словам депутата, около 20 лет общая политика безопасности и обороны ЕС «существовала только на бумаге», а теперь «пора воплотить ее в реальность». Он подчеркнул, что эта реальность «требует срочности, единства и готовности к действиям».

«Европе необходима сильная, автономная и оперативная оборонная мощь. Это означает, что мы должны подняться над краткосрочными национальными интересами и не только завершить создание единого рынка оборонной продукции, но и придать реальный смысл положению ЕС о взаимной помощи», — отметил он.

Тейс Ройтен выступил на пленарном заседании Европарламента, где принимали доклад о внешней политике, безопасности и обороне ЕС. В документе указано, что вокруг Европы существует «дуга нестабильности», что ЕС должен «укреплять глобальные партнерства» и быть готовым действовать автономно в сфере обороны на основе статьи 42.7 Договора ЕС. Также в резолюции говорится, что угрозы США суверенитету Гренландии «представляют собой серьезную угрозу стратегическим интересам ЕС». В итоге доклад был принят 395 депутатами, которые проголосовали «за». Еще 197 высказались «против», а 70 человек воздержалось.

Также в доклад комитета Европарламента по безопасности и обороне (SEDE) говорилось, что Евросоюз столкнулся с самой серьезной угрозой национальной безопасности со времен Второй мировой войны, а главную опасность представляет Россия.

В январе издание Politico писало, что Дания может задействовать статью 42.7 Договора ЕС, посвященную взаимной обороне, в случае атаки США на Гренландию. Также издание Politico сообщало, что некоторые официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» для Украины основу для создания нового альянса без участия США. А глава МИД Испании в интервью Der Spiegel заявлял, что Европе нужна своя армия и «на этом пути есть промежуточные итоги».

Ранее президент Финляндии объявил о создании «нового НАТО».