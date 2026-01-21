В Британии женщина 25 лет удерживала девочку в качестве домашней рабыни

В Великобритании мать десяти детей обвинили в том, что она более 25 лет удерживала девочку-подростка в качестве домашней рабыни. Об этом сообщила газета Metro.

Установлено, что 16-летняя девочка попала в рабство к Аманде Виксон в 1995 году и оставалась в ее доме до 2021 года. По версии следствия, девочку регулярно избивали, в том числе выбили ей ручкой метлы зубы. Кроме того, вливали подростку в горло жидкость для мытья посуды, брызгали отбеливателем в лицо и неоднократно брили налысо голову.

Также девочка ограничивалась в еде, не могла выйти из дома и была вынуждена тайно мыться по ночам. Ее принуждали работать, угрожая насилием. Сам дом, в котором содержали подростка, был в плохом состоянии: с плесенью на стенах, свисающей штукатуркой и мусором на заднем дворе.

В полицию обратился один из сыновей подозреваемой. Когда пострадавшую обнаружили, ей было уже больше 40 лет. Она была очень худая, со шрамами на губах и лице, с бритой головой и с большими мозолями на ногах из-за того, что часто стояла на коленях и мыла полы.

Женщина отрицает выдвинутые против нее обвинения в использовании рабского труда. Суд, на котором вынесут вердикт, состоится 12 марта. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Якутии будут судить отца и сына, державших в коровнике двух рабов.