В Минтрансе рассказали об обслуживании участников СВО в новогодние праздники

Министерство транспорта России во время новогодних праздников организовало для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей приоритетное обслуживание. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Для участников СВО и их семей организовали приоритетное обслуживание и круглосуточную горячую линию», — сказал глава ведомства.

В ходе совещания Путин заявил, что движение «Народный фронт» вносит огромный вклад в поддержку участников СВО и их семей. Глава государства отметил, что важнейшей задачей, а также долгом и ответственностью страны и всего общества является поддержка участников и ветеранов спецоперации.

Во время прямой линии в декабре прошлого года Путину озвучили проблему, когда военные, заключившие контракт до начала СВО, а потом продолжившие свою службу в рамках специальной военной операции, не получают все необходимые меры поддержки. Президент был удивлен явным пробелом в законодательстве и пообещал разобраться с этой проблемой.

Ранее Путин поблагодарил российских законодателей за работу по поддержке ветеранов СВО.