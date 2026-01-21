Спасатели вторые сутки ищут детей, провалившихся под лед в Брянске

В Брянске спасатели вторые сутки ищут двоих детей, провалившихся под лед

В Брянске продолжаются поиски двоих детей, которые провалились под лед на реке Десне. Об этом сообщает администрация города.

К масштабной операции подключились дополнительные силы. К месту ЧП прибыли специалисты по водолазным работам из Санкт-Петербурга, доставившие подводный беспилотный аппарат. Использование дрона позволило расширить акваторию обследования, которая сейчас превышает две тысячи кв. метров.

На месте работают десятки спасателей и водолазов МЧС, сотрудники полиции, а также добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

Инцидент произошел 20 января в микрорайоне Московский, где дети катались на тюбинге и провалились под лед. На месте нашли мобильный телефон одного из мальчиков. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Красноярске школьница провалилась под лед, пытаясь сделать селфи. Девочке удалось самой выбраться на сушу.

Ранее в Дагестане дети спасли провалившегося под лед сверстника.