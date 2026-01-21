Назван простой способ улучшить настроение и повысить энергию

Кратковременный отказ от смартфона действительно может сделать человека бодрее и немного счастливее. К такому выводу пришли ученые из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце и Университета Эрлангена — Нюрнберга. Работа опубликована в журнале Communication Research (CR).

Исследователи решили проверить, как на самочувствие влияет естественное, а не принудительное «отключение» от цифровых медиа. В отличие от многих предыдущих работ, где участникам строго предписывали отказаться от соцсетей или смартфонов, в этом исследовании ученые просто наблюдали за повседневным поведением людей.

В течение двух недель 237 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет несколько раз в день сообщали, пользуются ли они в данный момент цифровыми устройствами, сознательно ли откладывают их в сторону и как при этом оценивают свое настроение, уровень энергии и стресса. Всего было проанализировано более 12 тысяч жизненных ситуаций.

Оказалось, что в те моменты, когда участники чаще обычного «отключались» от цифровых медиа — например, убирали смартфон, отключали уведомления или включали авиарежим, — они ощущали себя немного более энергичными и социально вовлеченными. Однако эти позитивные изменения были слабыми и исчезали через два–три часа. При этом никакой связи между цифровым «детоксом» и снижением субъективного стресса исследователи не обнаружили.

Интересно, что полное отключение от всех устройств встречалось редко. Чаще всего люди просто переключались между экранами — например, откладывали телефон, но продолжали работать за ноутбуком. Это означает, что цифровая пауза и использование медиа нередко происходят одновременно.

Ключевым фактором оказался мотив отказа от смартфона. Если человек сам решал на время отложить устройство и воспринимал это как собственный выбор, эффект для настроения был заметнее. Если же отказ был навязан — правилами, ожиданиями окружающих или внешними ограничениями, — самочувствие могло даже ухудшаться.

По словам авторов, результаты показывают: универсальные рекомендации «меньше сидеть в телефоне» работают не всегда. Для благополучия важнее не сам факт цифрового «детокса», а ощущение личного контроля и свободы выбора в использовании технологий.

