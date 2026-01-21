Загитова показала на видео свою тренировку по боксу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала фрагменты со своей тренировки по боксу и рассказала, что ей дает занятие этим видом спорта.

«Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы. Каждый раз, когда я выхожу на тренировку, я полностью отключаюсь от лишних мыслей и просто кайфую от движения, скорости и адреналина», — написала фигуристка.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу. Спортсменка вновь станет ведущей этого шоу в новом сезоне.

Ранее Загитова посмеялась над ценой своих брекетов.