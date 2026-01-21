Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Спорт

Загитова показала на видео свою тренировку по боксу

Фигуристка Загитова опубликовала видео своей тренировки по боксу 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27677401_rnd_6",
    "video_id": "record::f1110945-b4ec-4c45-9b72-1aa761f5fda5"
}

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала фрагменты со своей тренировки по боксу и рассказала, что ей дает занятие этим видом спорта.

«Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы. Каждый раз, когда я выхожу на тренировку, я полностью отключаюсь от лишних мыслей и просто кайфую от движения, скорости и адреналина», — написала фигуристка.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу. Спортсменка вновь станет ведущей этого шоу в новом сезоне.

Ранее Загитова посмеялась над ценой своих брекетов.
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+