«Архстояние» сменит формат в 2026 году

«Архстояние-2026» в арт-парке Никола-Ленивец объявило тему фестиваля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль будет посвящен теме «Маршрут перестроен» — поиск новых дорог и возможностей в мире с неопределенностью и постоянными изменениями. «Архстояние» сменит формат и проведет большую игру-путешествие. В рамках мероприятия будет организован масштабный квест и «тотальный спектакль», где ключевую роль играет зритель.

Событие стартует 23 июля и закончится 26 июля в арт-парке Никола-Ленивец.

Хедлайнером «Архстояния-2026» станет арт-объект «Розовый сон» Антона Кочуркина. Монумент представляет собой 15-метровую розовую постройку-лабиринт с запутанными лестницами и разновеликими площадками.

«Из 12 входов до вершины ведут только 2. Те, кто достигают нужной площадки, имеют возможность нырнуть в невесомость сеток-паутинок, по которым в непривычном для тела, но приятном покачивании можно скатиться на землю», — рассказали в пресс-службе.

Ранее российский фильм вошел в конкурс фестиваля инди-кино в США.