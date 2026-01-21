Размер шрифта
В США назвали вероятного кандидата от демократов на выборах президента в 2028 году

WP назвала губернатора Ньюсома вероятным кандидатом от демократов на выборах
Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская газета The Washington Post (WP) назвала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2028 году.

«Ньюсом, вероятный кандидат от Демократической партии на пост президента в 2028 году, раскритиковал речь президента Дональда Трампа в Давосе, Швейцария, назвав ее «на удивление скучной», — говорится в материале.

В октябре прошлого года Ньюсом заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии на будущих выборах. Губернатор добавил, что ждет результатов промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре 2026 года. По его словам, он также не рассматривает себя единственно возможным кандидатом от демократов.

В декабре портал Axios сообщил, что бывший вице-президент США Камала Харрис может вновь попытаться занять высший государственный пост на выборах в 2028 году. По информации журналистов, политик уже предприняла несколько шагов, которые представители Демократической партии США рассматривают как начало ее новой президентской кампании.

Ранее в США губернатор штата создал сайт с уголовными делами соратников Трампа.

