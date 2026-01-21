Размер шрифта
В Белгороде объявили эвакуацию жителей после обнаружения воронки от боеприпаса

Гладков: людей эвакуируют после обнаружения воронки от боеприпаса в Белгороде
Воронка от боеприпаса обнаружена на улице Губкина в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте ЧП работают взрывотехники Минобороны РФ.

«Необходимо вывезти жильцов близлежащих домов в безопасное место. Оперативные и городские службы проводят поквартирный обход и организуют вывоз жителей», — написал глава региона.

Никто не пострадал. На месте работают все экстренные службы.

21 января Гладков заявил, что ситуация в регионе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается напряженной. По его словам, восстановительные работы начнутся после того, как специалисты закончат разминировать территорию, подвергшуюся обстрелу.

20 января средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Белгород и Белгородский округ. По словам Гладкова, были повреждены энергетические предприятия. Обломки сбитых воздушных целей противника повредили кровли частных домов в селах Никольское и Новая Нелидовка Белгородского округа, а также навес и автомобиль в поселке Дубовое.

Ранее Гладков сообщил о создании в Белгороде пунктов временного обогрева.

