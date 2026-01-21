В МИД РФ задались вопросом, обратятся ли Дания и Канада в НАТО

Захарова задалась вопросом, попросят ли Канада и Дания защиты у НАТО от США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о намерении присоединить Гренландию, задавшись вопросом, будут ли Дания и Канада искать защиты в НАТО.

Дипломат напомнила, что НАТО было создано в 1949 году для мирного разрешения споров и отказа от применения силы.

«Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США?» — написала Захарова.

Она отметила, что Канада и Дания, как и США, являются странами-основателями альянса, подписавшими договор в один день.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее президент Финляндии объявил о создании «нового НАТО»