Стало известно, что просьба обратившейся к Путину вдовы бойца СВО была выполнена

Цивилева: обратившейся к Путину вдове бойца СВО Гребе полностью выплатили пенсию
Алексей Майшев/РИА Новости

Вдова участника СВО, жительница Новосибирска Кристина Гребе, которая во время программы «Итоги года» обратилась к президенту России Владимиру Путину, получила пенсию в полном объеме. Об этом на совещании главы государства с членами правительства Российской Федерации сообщила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, сообщает РИА Новости.

«Пенсия Кристине Сергеевне и ее двум сыновьям назначена военным комиссариатом Новосибирской области и выплачена в полном объеме», — сказала она.

19 декабря вдова бойца СВО, погибшего в январе 2024 года, в ходе «Итогов года» пожаловалась президенту на то, что ее семье долго не назначают пенсию по потере кормильца. Документы несколько месяцев пролежали в военкомате. После обращения вдовы было возбуждено уголовное дело о халатности. Тогда Путин извинился перед женщиной. Он пообещал, что ее обращение будет быстро решено.

Ранее сообщалось, что вдова бойца СВО с пятью детьми больше года добивалась выплат.

