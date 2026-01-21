Размер шрифта
В Германии порекомендовали Дании продать Гренландию за $1 трлн

Экс-министр Баварии Гаувайлер призвал Данию продать Гренландию за $1 трлн
Marko Djurica/Reuters

Дании нужно продать США Гренландию за $1 трлн. Об этом в беседе с газетой Bild заявил бывший министр Баварии по региональному развитию и вопросам экологии, юрист и политик от партии Христианско-социальный союз (ХСС) Петер Гаувайлер.

«Поверьте (президенту Соединенных Штатов Дональду. — «Газета.Ru») Трампу на слово, дорогие датчане, требуйте 1 триллион долларов», — сказал он.

По словам экс-министра, продажа острова может означать скачок в благосостоянии исторического масштаба для Дании и ее граждан, а вырученные с этой сделки средства могут превратить страну в самую богатую в Европе.

Также он отметил, что Гренландия с географической точки зрения является частью североамериканского континента, которая располагается ближе к Северной Америке, чем к Европе. А в системе безопасности США этот остров играет ключевую роль, подчеркнул Гаувайлер.

«Сегодня Дания может получить огромную сумму денег за то, от чего, возможно, ей придется послезавтра отказаться без какой-либо компенсации», — добавил он.

17 января Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. По его словам, с 1 июня 2026 года тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии».

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления.

Ранее в Италии раскрыли, к чему приведет присоединение Гренландии к США.

