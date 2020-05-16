Вьетнам намерен продолжать помогать России в борьбе с COVID-19

Вьетнам намерен продолжить поставки медицинских товаров в Россию в качестве помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, заявили во вьетнамском посольстве. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент Вьетнам безвозмездно передал России более 5 тонн медицинских изделий, в том числе 370 тысяч медицинских масок, добавили в посольстве.

По состоянию на 16 мая, в России зафиксировано 242 043 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2 537 — с летальным исходом. Вылечились 63 166 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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