Песков рассказал, когда в последний раз очно контактировал с Путиным
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда он в последний раз очно контактировал с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, это было больше месяца назад.
Ранее стало известно, что Песков был госпитализирован в больницу с коронавирусом.
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