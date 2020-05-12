Песков рассказал, когда в последний раз очно контактировал с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда он в последний раз очно контактировал с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это было больше месяца назад.

Ранее стало известно, что Песков был госпитализирован в больницу с коронавирусом.

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