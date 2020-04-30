Песков оценил выполнение Украиной «парижских договоренностей»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев не выполнил договоренностей, которые были достигнуты на «Нормандском саммите» в Париже, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока сохраняется тенденция на невыполнение этих договоренностей. Статус-кво, конечно, не устраивает никого», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что невозможно вновь и вновь обсуждать одни и те же вопросы, необходимо предпринимать реальные шаги и выполнять договоренности.

По его словам, надо серьезно поработать, чтобы создать условия для общения на высшем уровне.

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