Песков оценил выполнение Украиной «парижских договоренностей»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев не выполнил договоренностей, которые были достигнуты на «Нормандском саммите» в Париже, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Пока сохраняется тенденция на невыполнение этих договоренностей. Статус-кво, конечно, не устраивает никого», — сказал он.
Представитель Кремля также отметил, что невозможно вновь и вновь обсуждать одни и те же вопросы, необходимо предпринимать реальные шаги и выполнять договоренности.
По его словам, надо серьезно поработать, чтобы создать условия для общения на высшем уровне.
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