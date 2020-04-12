В Евросоюзе призвали наладить отношения с Россией после пандемии коронавируса

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Европейский союз может погибнуть, если не переосмыслит все после пандемии коронавируса и не задумается над будущей стратегией. Автор статьи для Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц Эндерс призвал ЕС рассмотреть будущее на Востоке в лице России и Китая.

В частности, автором предлагается избавиться от долларовой зависимости и провести реформу евро, а также построить мирные взаимоотношения с Российской Федерацией. Это необходимо сделать, чтобы европейские страны смогли выжить, так как коронавирус помог изменить мировую экономику и геополитику.

Эндерс пишет, что стратегия Брюсселя на данный момент заключается в том, чтобы сотрудничать не только с США, но и другими странами. Однако для этого нужно искусно владеть дипломатическими навыками, как Россия. По мнению автора, РФ, несмотря на сближение с Китаем, продолжает успешно отстаивать собственные национальные интересы.

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