В Евросоюзе призвали наладить отношения с Россией после пандемии коронавируса
Европейский союз может погибнуть, если не переосмыслит все после пандемии коронавируса и не задумается над будущей стратегией. Автор статьи для Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц Эндерс призвал ЕС рассмотреть будущее на Востоке в лице России и Китая.
В частности, автором предлагается избавиться от долларовой зависимости и провести реформу евро, а также построить мирные взаимоотношения с Российской Федерацией. Это необходимо сделать, чтобы европейские страны смогли выжить, так как коронавирус помог изменить мировую экономику и геополитику.
Эндерс пишет, что стратегия Брюсселя на данный момент заключается в том, чтобы сотрудничать не только с США, но и другими странами. Однако для этого нужно искусно владеть дипломатическими навыками, как Россия. По мнению автора, РФ, несмотря на сближение с Китаем, продолжает успешно отстаивать собственные национальные интересы.
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