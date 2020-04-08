Кремль разъяснил формат выступления Путина
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Президент России Владимир Путин сделает заявление в рамках селекторного совещания с российскими губернаторами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Он уточнил, что отдельное обращение главы государства по эпидемиологической ситуации с новым типом коронавируса COVID-19 не запланировано.
Пресс-секретарь Путина добавил, что все заявления будут сделаны в рамках совещания.
Ранее Песков сообщил, что российский лидер выступит с обращением перед заседанием.
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