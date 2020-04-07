Путин проведет совещание по ситуации с COVID-19
Президент России Владимир Путин во вторник, 7 апреля, проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, в настоящее время президент находится в Ново-Огарево и продолжает работать.
Совещание в формате телеконференции запланировано на 15.00 мск.
В нем примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, помощник президента Максим Орешкин, а также руководители и представители научно-исследовательских организаций, медицинских центров, которые занимаются вопросами борьбы с COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 7 497 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,3 млн.
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