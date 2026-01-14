В Египте сформировали палестинский комитет управления Газой

Палестинский комитет технократов, который будет управлять сектором Газа, окончательно сформирован. Об этом сообщает министерство иностранных дел (МИД) Египта, передает ТАСС

«Посредники [на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС] в лице Египта, Катара и Турции приветствуют окончательное формирование Палестинского комитета технократов, который будет заниматься вопросами управления Газой», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, административный орган возглавит Али Абдель Хамид Шаас. Посредники выразили надежду, что учреждение комитета «поможет перейти ко второму этапу соглашения» о прекращении огня в палестинском анклаве, а также предотвратить вероятность образования нового витка эскалации.

До этого член политбюро палестинского движения Мухаммед Назаль заявил, что ХАМАС представит свое видение послевоенного управления разрушенным войной сектором Газа на следующем этапе непрямых переговоров с Израилем.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее ХАМАС отказался участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе.