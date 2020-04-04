WP: Трамп хочет уволить инспектора, начавшего импичмент
Американский президент Дональд Трамп уведомил конгресс о том, что намерен уволить генерального инспектора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона, рассматривавшего жалобу информатора, которая запустила импичмент, пишет The Washington Post со ссылкой на письмо главы государства.
«Крайне важно, чтобы я полностью доверял назначенным лицам, исполняющим обязанности генеральных инспекторов. Дело обстоит иначе в отношении этого генерального инспектора», — приводится цитата Трампа.
Осенью 2019 года несколько источников подтверждали, что президент желает уволить Аткинсона.
Импичмент начался по жалобе анонимного сотрудника разведки на телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Демократы обвиняли Трампа в шантаже Украины: военная помощь от США в обмен на расследование против политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. 5 февраля американский сенат оправдал Трампа, таким образом импичмент закончился безрезультатно.
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