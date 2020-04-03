ГА ООН не поддержала версию России по резолюции о борьбе с пандемией

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Ряд стран в Генеральной ассамблее (ГА) ООН не поддержали предложенный российской стороной текст резолюции о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на российское постпредство при ООН.

Как уточняется, против выступили Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС.

По мнению российской дипмиссии, отказ вызван политическими подходами и интересами.

Данная версия текста подразумевала отказ от торговых войн и односторонних санкций, исключение финансовых спекуляций с товарами первой необходимости, помощь наиболее пострадавшим государствам и признание Всемирной организации здравоохранения координатором борьбы с пандемией.

Отмечается, что теперь бороться сообща с пандемией будет гораздо сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего в развивающихся странах.

До этого Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о солидарности стран в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, при этом в тексте документа отсутствуют пункты о смягчении санкций и приостановке военных конфликтов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.