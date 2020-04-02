Песков объяснил, почему отставали часы на руке Путина во время обращения
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставание наручных часов Владимира Путина от реального времени трансляции обращения. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном [видеозаписи — прим. «Газета.Ru»]», — рассказал Песков.
Ранее Путин обратился к россиянам, объявив, в частности, о продлении режима нерабочих дней из-за коронавируса до конца апреля.
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