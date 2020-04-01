Песков не знает о просьбе Белоруссии помочь в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о просьбе Белоруссии о помощи в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не знаю, были ли по дипломатическим каналам такие обращения, но президент Путин исходит того, что мы все в одной лодке – это общий вызов для всех. Бороться с коронавирусом без взаимодействия, без партнерства, без взаимовыручки невозможно, это для всех стран мира. В случае, если мы говорим о братской стране, как Белоруссия, то это особенно», — сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом. Сообщалось, что Минск просит прислать медицинские маски, тесты на определение COVID-19 и аппараты искусственной вентиляции легких.

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