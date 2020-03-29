СМИ: Песков перешел на удаленную работу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые дал дистанционное интервью программе «Москва. Кремль. Путин», с журналистами которой он всегда общался «вживую», передает «Интерфакс».

«Интервью программе Песков давал дистанционно», — сообщили «Вести.Ru».

По словам журналистов программы, во время беседы на столе пресс-секретаря главы государства «можно было увидеть бесконтактный градусник, бутылку с антисептиком и желтую папку с материалами по COVID-19».

По последним данным, число заболевших в России составляет 1 534 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.