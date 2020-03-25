Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

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Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Общероссийское голосование переносят, чтобы избежать рисков для здоровья граждан на фоне распространения коронавируса.

В соответствии с документом, новая дата голосования будет утверждена отдельным указом президента.

Ранее глава государства в обращении к нации объявил о переносе голосования. Президент подчеркнул, что в приоритете находятся здоровье и жизнь россиян.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 658. 30 человек вылечились, смертей нет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.