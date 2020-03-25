В Кремле назвали время начала обращения Путина к гражданам в связи с коронавирусом

Трансляция обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом состоится около 15.00 мск, сообщили в Кремле.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секртарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин обратится к россиянам в среду, 25 марта.

Песков рассказал, что необходимость в обращении возникла после совещания по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.