Собянин пригласил Путина осмотреть Коммунарку с вертолета
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил президенту России Владимиру Путину осмотреть с вертолета больницу в Коммунарке для пациентов с коронавирусом, как только ее достроят, передает РИА «Новости».
«Давайте поедем посмотрим, как это реально», — предложил Путин.
На это глава города ответил, что сам приглашает президента.
«Когда мы достроим вот эту больничку, на вертолетике слетаем», — сказал Собянин.
Градоначальник отметил, что строительство больницы приближается к завершению, и через три недели она может быть уже открыта.
«Это огромная больница. Реально огромная. Вот мы были в Морозовской больнице, она по объему больше», — сказал мэр, добавив, что 260 из 500 коек в будущем учреждении являются реанимационными.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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