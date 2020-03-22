Меркель отправляется на домашний карантин
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Канцлер Германии Ангела Меркель решила самоизолироваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин ФРГ.
По данным агентства, Меркель приняла такое решение после того, как коронавирус подтвердили у врача, делавшего ей прививку 20 марта.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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