В Германии предлагают снять санкции с России на фоне пандемии
В бундестаге призывают отменить санкции в отношении России на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщают «Известия» со ссылкой на международный комитет парламента Германии.
В частности, с такой инициативой выступает член комитета Вальдемар Гердт. По его мнению, ситуация с коронавирусом нанесет серьезный ущерб экономике Евросоюза, в таких условиях странам необходимо «держаться вместе».
Восстановление товарооборота с Россией пойдет на пользу всей экономической системе, подчеркнул Гердт.
Его позицию поддерживает официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной. Он отмечает, что в сложившейся ситуации необходимо сосредоточиться на насущных проблемах.
По данным издания, вопрос о снятии санкций будет поднят на заседании бундестага на следующей неделе.
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