Песков заявил о возможном переносе голосования по поправкам из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено, если ситуация с коронавирусом в стране значительно ухудшится. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что приоритетом для властей является здоровье и жизнь граждан, поэтому в случае крайней необходимости, мероприятие перенесут, чтобы избежать распространения инфекции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.