Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Зеленский провел телефонный разговор со Стармером перед встречей с Трампом

Reuters: Зеленский поговорил со Стармером перед встречей с Трампом
Christophe Ena/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Киром Стармером. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В воскресенье, перед встречей с Трампом, Зеленский сообщил, что провел подробный телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером», — говорится в материале.

До этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что Зеленский и Трамп планируют созвониться с лидерами европейских стран после двухсторонних переговоров.

28 декабря во Флориде состоятся переговоры президентов США и Украины. Как ранее заявлял Зеленский, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по словам украинского лидера, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. Чего ждать от встречи двух политиков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде спрогнозировали, как пройдет встреча Трампа и Зеленского.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27522175_rnd_2",
    "video_id": "record::a4d69d19-5c6f-45d2-9243-f8c0eaf1a7d5"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+