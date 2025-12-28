Зеленский провел телефонный разговор со Стармером перед встречей с Трампом

Reuters: Зеленский поговорил со Стармером перед встречей с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Киром Стармером. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В воскресенье, перед встречей с Трампом, Зеленский сообщил, что провел подробный телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером», — говорится в материале.

До этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что Зеленский и Трамп планируют созвониться с лидерами европейских стран после двухсторонних переговоров.

28 декабря во Флориде состоятся переговоры президентов США и Украины. Как ранее заявлял Зеленский, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по словам украинского лидера, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. Чего ждать от встречи двух политиков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде спрогнозировали, как пройдет встреча Трампа и Зеленского.