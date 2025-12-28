Легенда ЦСКА назвал главный провал 2025 года

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что провалом года можно считать выступление столичных «Спартака» и «Динамо» в 2025 году.

По его словам, обе команды играют сильно хуже своих возможностей.

«Больше всего меня разочаровали две команды — это «Динамо» и «Спартак». Это две московские команды, которые всегда были в лидерах и боролись за призовые места. И вот такую бесцветную игру они показывают, бесцветную. Временами показывают просто безобразную игру, причем исполнители хорошие у них есть. Почему так происходит — не знаю, но игры нет никакой», — заявил Пономарев.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

