В центре Москвы произошел пожар на территории суда

Пожар произошел на территории Пресненского суда в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, загорелись бытовки строителей, которые с июля ремонтируют здание суда. Отмечается, что прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС локализовали возгорание.

28 декабря в Сочи загорелся автосервис, позже огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. Площадь возгорания составила более одной тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали более 320 человек из торгового центра (ТЦ). Пострадали три человека. Одной из пострадавших оказалась женщина, которая выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара. По словам очевидцев, она получила переломы. Ее срочно госпитализировали.

Накануне в торговом центре «Нора», расположенном на проспекте Андропова в Москве, была проведена экстренная эвакуация из-за возгорания. Предварительно, очаг находился в магазине электроники на втором этаже здания. Опубликованные кадры демонстрируют скопление посетителей на улице перед ТЦ, рядом с прибывшей пожарной машиной.

Ранее в Красноярском крае произошел пожар в мебельном цехе.