«На это ушло очень много времени»: Щербакова назвала самый счастливый момент года

Щербакова назвала самый счастливый момент в 2025 году
Телеграм-канал ««Anna Shcherbakova»»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова назвала самый счастливый момент 2025 года, передает пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Предыдущий год я не участвовала в шоу из-за старой травмы. На ее залечивание ушло очень много времени. Поэтому начало этого года, наверное, для меня было самым счастливым благодаря долгожданному возвращению на лед и возможности вновь выступать перед зрителями», — сказала Щербакова.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Трусову, которая в произвольной программе выполнила пять четверных прыжков, и японскую спортсменку Каори Сакамото. После этих Игр в официальных стартах Щербакова участия не принимала.

Фигуристка — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.

