Москвичей предупредили о снегопаде

Гидрометцентр РФ: в Москве в ночь на 29 декабря может выпасть до 3 см снега

В ночь на понедельник, 29 декабря, снежный покров в столице может вырасти до 3 см, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Там рассказали, что вечером и ночью в Москве прогнозируется небольшой и умеренный снег.

«Прирост снежного покрова может составить до 3 см, а количество осадков — 1-2 мм», — уточнил представитель Гидрометцентра.

Он добавил, что ночью температура в городе составит от -6°C до -4°C, а в Подмосковье — от -9°C до -4°C. Днем в понедельник снегопад продолжится, на дорогах может образоваться гололедица, а снежный покров может увеличиться еще на 3 см.

В Гидрометцентре ожидают, что температура в столице 29 декабря будет колебаться в диапазоне от -5°C до -3°C, а в Подмосковье — -8°C до -3°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил жителям столицы, что в новогоднюю ночь в Москве прогнозируются мороз до -15°C и снегопад. Ожидается, что сугробы, высота которых сейчас составляет от 8 до 20 см, вырастут к Новому году примерно в два раза.

Ранее мэр призвал жителей многомиллионного мегаполиса «сидеть дома и делать детей».