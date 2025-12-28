В центре Москвы потушили бытовки у Пресненского суда

В центре Москвы ликвидировали пожар в бытовках на Зоологической улице

В центре Москвы потушили пожар в бытовках на Зоологической улице, передает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по городу.

В ведомстве отметили, что при пожаре по адресу Зоологическая улица, дом 20, огонь распространился на площади в 30 кв. м. При возгорании никто не пострадал.

До этого стало известно о пожаре на территории столичного Пресненского суда. Очевидцы рассказали, что там загорелись бытовки строителей, которые с июля ремонтируют здание госоргана.

28 декабря в Сочи произошел пожар в автосервисе. Оттуда огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. Площадь возгорания составила более 1 тыс. кв. м. Пострадали три человека. Из торгового центра поблизости превентивно эвакуировали 328 человек.

Ранее женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара в Сочи.