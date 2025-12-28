Глава «КАМАЗа» усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию

Глава «Камаза» Когогин не видит необходимости в возвращении Mercedes в Россию

Возвращение немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Россию в настоящее время вряд ли требуется. Такое мнение высказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Скажем так, у них есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня», — отметил он.

В сентябре автоэксперт Олег Мосеев рассказал «Газете.Ru», что регистрация товарного знака немецким брендом Mercedes-Benz в России не является шагом к возвращению на отечественный рынок.

По его словам, это значит, что Mercedes-Benz, как и многие другие западные бренды, следит за защитой товарных знаков. При этом понятно, что компания не ставит крест на российском рынке.

Мосеев напомнил, что другие западные автобренды также продолжают регистрировать товарные знаки в России, но не работают здесь и не собираются возвращаться в ближайшее время.

Ранее в России призвали не мешать возвращению западных брендов на рынок.