Трамп раскритиковал ООН на фоне «катастрофы» между Россией и Украиной

Трамп заявил, что ООН очень мало делает для урегулирования конфликтов в мире

Президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США подменяют собой Организацию Объединенных Наций в миротворческих усилиях.

По мнению политика, ООН «очень мало» помогает с урегулированием конфликтов, в том числе с «катастрофой» между Россией и Украиной.

«Со всеми войнами и конфликтами, которые я урегулировал и остановил за последние 11 месяцев, восемь, возможно, США стали настоящей Организацией Объединенных Наций», — отметил Трамп в посте.

Он призвал организацию активнее обеспечивать мир во всем мире.

В августе лидер США прекратил программы иностранной помощи, в рамках которых осуществлялись взносы в ООН на $521 млн. Эти средства планировалось направить на операции в Демократической Республике Конго, Центральной Африканской Республике, Непале, Сомали и Южном Судане.

В ноябре американский постпред при ООН Майкл Уолтц рассказал, что Вашингтон задерживает взносы в ООН, так как ожидает ее реформирования. Под давлением США генсек ООН Антониу Гутерриш согласился уменьшить бюджет всемирной организации на 15%. Это приведет к сокращению штата на 18% и численности миротворцев на 25%. Уолтц пообещал, что США будут «жестко обращаться» с ООН.

