Новости политики

Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным

Трамп провел телефонный разговор с Путиным в преддверии встречи с Зеленским
Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в преддверии переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«У меня только что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей с президентом Украины Зеленским, которая состоится сегодня в 13:00 (21:00 мск). Встреча пройдет в главном обеденном зале Мар-а-Лаго (резиденция Трампа во Флориде. — прим. ред.)», — написал Трамп.

Глава Белого дома пригласил на мероприятие представителей СМИ и поблагодарил за внимание к данному вопросу.

28 декабря во Флориде состоятся переговоры президентов США и Украины. Как ранее заявлял Зеленский, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по словам украинского лидера, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. Чего ждать от встречи двух политиков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде спрогнозировали, как пройдет встреча Трампа и Зеленского.

