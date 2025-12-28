К переговорам Трампа и Зеленского могут присоединиться европейские лидеры

Никифоров: Трамп и Зеленский планируют позвонить в Европу после переговоров

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский планируют созвониться с лидерами европейских стран после двухсторонних переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, сообщает «РБК-Украина».

По словам Никифорова, встреча должна продлиться около часа. После переговоров лидеры выступят с заявлениями и позвонят европейским политикам.

«Кто именно присоединится к лидерам — еще согласовывается», — отмечается в публикации.

В 21:00 мск во Флориде состоятся переговоры Трампа и Зеленского. Как ранее заявлял украинский лидер, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по словам президента Украины, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

До этого Зеленский написал в соцсети, что для Украины начались одни из «самых дипломатических дней года», а многое «может решиться к Новому году».

По данным издания American Thinker, Трамп не ожидает ничего стоящего от очередного визита Зеленского в США. Журналисты предположили, что встреча, вероятно, связана с предложенным «мирным планом» из двадцати пунктов, который европейские элиты разработали в противовес текущим переговорам главы Белого дома и его российского коллеги Владимира Путина. Однако, как уточняет автор, европейское предложение, по сути, отрицает достижение Россией каких-либо заявленных целей спецоперации.

