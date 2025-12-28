«Пришлось согласиться»: задержанный в Красноармейске агент ГУР дал показания

Задержанный на территории ДНР агент Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Валерий Яровой рассказал, что его завербовали под угрозой принудительной мобилизации сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ по республике.

По словам Ярового, в ГУР спросили, хочет ли он воевать, и, услышав отрицательный ответ, стали угрожать мужчине, что мобилизуют его сына, которому уже исполнилось 18 лет.

«Мне пришлось согласиться, чтобы его не забрали», — утверждает задержанный.

Затем, продолжил Яровой, его вместе с военными перебросили в Красноармейск (украинское название — Покровск). Представители украинской разведки дали задание жить как обычный гражданский, затем — после прихода войск РФ пройти «фильтрацию» и выйти на связь с кураторами на Украине. При этом связаться с ГУР Яровому нужно было, отправив в одном из мессенджеров сообщение «Мама, я живой».

О задержании трех агентов ГУР, в числе которых был Яровой, в Красноармейске стало известно утром 28 декабря. По заданию украинской разведки мужчины должны были дождаться входа подразделений ВС РФ в город, а затем под видом обычных жителей попасть в Донецк.

Ранее в ЛНР экс-сотрудницу МЧС осудили за шпионаж.