Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

«Пришлось согласиться»: задержанный в Красноармейске агент ГУР дал показания

ФСБ: ГУР Украины завербовало мужчину под угрозой мобилизации сына
Telegram-канал «Baza»

Задержанный на территории ДНР агент Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Валерий Яровой рассказал, что его завербовали под угрозой принудительной мобилизации сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ по республике.

По словам Ярового, в ГУР спросили, хочет ли он воевать, и, услышав отрицательный ответ, стали угрожать мужчине, что мобилизуют его сына, которому уже исполнилось 18 лет.

«Мне пришлось согласиться, чтобы его не забрали», — утверждает задержанный.

Затем, продолжил Яровой, его вместе с военными перебросили в Красноармейск (украинское название — Покровск). Представители украинской разведки дали задание жить как обычный гражданский, затем — после прихода войск РФ пройти «фильтрацию» и выйти на связь с кураторами на Украине. При этом связаться с ГУР Яровому нужно было, отправив в одном из мессенджеров сообщение «Мама, я живой».

О задержании трех агентов ГУР, в числе которых был Яровой, в Красноармейске стало известно утром 28 декабря. По заданию украинской разведки мужчины должны были дождаться входа подразделений ВС РФ в город, а затем под видом обычных жителей попасть в Донецк.

Ранее в ЛНР экс-сотрудницу МЧС осудили за шпионаж.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27522019_rnd_5",
    "video_id": "record::bb38e7dc-9fca-403c-acc8-661cea5a16f9"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+